Un Tour hors catégorie en 2019 !

Parce que le Tour de France, c’est le maillot jaune, qui mieux qu’Eddy Merckx pour incarner le plus célèbre des maillots distinctifs que le légendaire « Cannibale » aura porté sur la Grande Boucle durant… 111 étapes ou demi-étapes ! Et surtout rapporté à Paris à cinq reprises, record partagé avec le regretté Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

D’une légende à l’autre, il était donc plus que légitime d’honorer à la fois le centenaire du maillot jaune, porté pour la première fois en 1919 par Eugène Christophe, et le cinquantenaire du premier succès du mythe Merckx par un Grand départ de ce 106e Tour de France de l’histoire depuis Bruxelles (pour la 2e fois après 1958), le 6 juillet prochain.

Dette d'oxygène

Clin d’œil au Tour des Flandres, la première étape donnera le ton avec le passage du fameux mur de Grammont pour un peloton épargné par les pavés, qui avait martyrisé les coureurs en 2017. Le séjour dans la capitale belge se prolongera sur 28km et par équipes dans les rues du centre-ville, lors du premier des deux contre-la-montre au programme de cette édition - avant le chrono individuel de Pau (27km), 13e étape. La portion congrue pour les spécialistes de l'exercice.

Avant de manquer d’oxygène, la course prendra déjà de la hauteur avec la traversée des Vosges et un probable premier juge de paix pour les favoris avec le final de la montée de La Planche des Belles Filles et les… 24 % d’un passage inédit (100m) ! D’un massif à l’autre, c’est le… Massif Central qui se présentera avec un joli clin d’œil au Français Romain Bardet forcément inspiré lors d’une 9e étape, dont l’arrivée sera jugée le 14 juillet, à Brioude, ville de naissance du leader d’AG2R-La Mondiale.

Avec seulement 7 étapes de plaine, soit 2 de moins que l’an passé, et surtout 5 arrivées au sommet pour un record de 30 cols à gravir de première, deuxième ou hors-catégorie (les cinq massifs français seront visités), Christian Prudhome et ses équipes ont clairement fait le choix de la haute altitude pour éprouver les 176 concurrents. Une volonté qui, après un premier triptyque pyrénéen déjà copieux et dominé par la 3e arrivée de l’histoire au sommet du Tourmalet (après 1958 et 2010), trouvera son paroxysme à travers le grand retour de l’Iseran, toit du Tour (2 770m) plus visité depuis 2007. Le plus haut col routier des Alpes françaises sera abordé côté Maurienne, le versant Sud, réputé le plus rude (une pente de 13 km à 7,5% de moyenne) ; à partir de Bonneval-sur-Arc, c’est "quasiment comme si vous aviez L’Alpe d’Huez à franchir, alors que vous êtes déjà à 1 800m", promet Prudhomme, cité par lefigaro.fr.

A la veille de l’arrivée à Paris, c’est à Val-Thorens, plus haute station alpestre (2 365m), que ce credo vertigineux sera poussé encore un peu plus avec pas moins de 4 563m de dénivelé positif (!) : "En très haute altitude, le manque d’oxygène va être un facteur à prendre en compte pour les coureurs, prévient Thierry Gouvenou, directeur sportif de l’épreuve. Pour ce Tour 2019, on a joué avec ces cols et ces montées au-dessus de 2 000m. Cette accumulation d’efforts aura un vrai rôle sur la course. Il y a une barrière psychologique et physiologique à 2 000m, on commence à manquer d’oxygène et le muscle toxine plus. Les coureurs ne sont pas habitués à ce type d’efforts…" Une chose est certaine : Chris Froome, battu cette année par son coéquipier Geraint Thomas, devra être sacrément costaud pour espérer rejoindre Merckx et les autres dans le cercle des quintuples vainqueurs (*).

LES ÉTAPES DU TOUR 2019

Date Etape Km 06-juil 1. Bruxelles-Bruxelles 192 km 07-juil 2. Bruxelles-Bruxelles (clm) 27 km 08-juil 3. Binche-Epernay 214 km 09-juil 4. Reims-Nancy 215 km 10-juil 5. Saint-Dié-des-Vosges - Colmar 169 km 11-juil 6. Mulhouse - Planche des belles filles 157 km 12-juil 7. Belfort - Châlon-sur-Saône 230 km 13-juil 8. Mâcon - Saint-Etienne 199 km 14-juil 9. Saint-Etienne - Brioude 170 km 15-juil 10. Saint-Flour - Albi 218 km 16-juil Albi . 17-juil 11. Albi-Toulouse 167 km 18-juil 12. Toulouse - Bagnères-de-Bigorre 202 km 19-juil 13. Pau-Pau (clm) 27 km 20-juil 14. Tarbes-Col du Tourmalet 117 km 21-juil 15. Limoux-Foix 185 km 22-juil Nîmes . 23-juil 16. Nîmes-Nîmes 177 km 24-juil 17. Pont du Gard - Gap 206 km 25-juil 18. Embrun-Valloire 207 km 26-juil 19. Saint-Jean-de-Maurienne - Tignes 123 km 27-juil 20. Albertville - Val-Thorens 131 km 28-juil 21. Rambouillet - Paris 127 km

-------------------------------------------------------------------

(*) Froome compte 4 victoires finales en 2013, 2015, 2016 et 2017.