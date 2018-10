Quand Benneteau tacle Armstrong...

On ne pardonne pas son passé à Lance Armstrong, dont le souvenir reste intimement lié à celui du dopage.

Alors que Geraint Thomas venait d'annoncer s'être fait voler son trophée du Tour de France, le Texan lui avait proposé avec humour de lui prêter l'une de ses sept récompenses. Mais l'ancien boss du peloton s'est fait reprendre de volée par le tennisman français Julien Benneteau, toujours sur Twitter: "Bien sûr, vous pouvez prêter l'un des 7 trophées que vous avez volés... Bonne journée".

Vainqueur à sept reprises du Tour de France entre 1999 et 2005, Lance Armstrong s'est fait destituer de ses victoires en 2012 après avoir avoué s'être dopé.

Of course you can borrow one you have stolen the 7 you get ...have a good day ✌️ https://t.co/vuSRt88Brd