Et encore un de moins. Après Axel Domont et Alexis Vuillermoz, les AG2R La Mondial ont perdu ce jeudi un nouveau coureur et leur leader Romain Bardet un nouvel équipier. Tony Gallopin, malade et distancé depuis le pied du col de la Madelaine, a abandonné sur la douzième étape du Tour de France entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez. Il ne reste plus que Silvan Dillier, Mathias Frank, Pierre Latour et Oliver Naesen pour épauler un Bardet huitième du général.