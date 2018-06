Le Team Sky répond à Hinault

Bernard Hinault s'en est pris à Chris Froome, mercredi dans Ouest France. Pour le quintuple vainqueur de la Grande Boucle, le Britannique, qui visera lui aussi le record de cinq succès au mois de juillet, ne devrait pas courir après son contrôle anormal au salbutamol. Le Blaireau appelle même les autres coureurs du peloton à faire grève pour empêcher "Froomey" d'être au départ à Noirmoutier, dans deux semaines.

Des propos inacceptables selon le Team Sky, qui a réagi jeudi par le biais d'un communiqué, cité par Cyclingnews: "Il est décevant que Bernard Hinault ait, une fois de plus, répété des propos factuellement inexacts au sujet d'une affaire qu'il ne comprend manifestement pas. Ses commentaires sont irresponsables et mal informés. Chris n'a pas eu un test positif, plutôt un résultat d'analyse anormal pour un médicament prescrit contre l'asthme. En tant qu'ex-coureur, Bernard devrait apprécier le besoin d'équité pour chaque athlète. Et à l'heure actuelle, Chris a le droit de courir. Ce processus devait normalement rester confidentiel pour protéger le coureur et établir les faits. Malheureusement, il a été divulgué. Cependant, Chris et l'équipe suivent le processus qui a été mis en place par l'UCI".

Tour de France. Selon Hinault, « les coureurs devraient faire grève » pour protester contre la présence de Froome https://t.co/4HiiGDsYPf pic.twitter.com/8RQWBFSTgT — Ouest-France Sports (@sports_ouest) 20 juin 2018