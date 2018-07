La Sky s'incline devant Alaphilippe

Avec les félicitations de la Sky ! Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) est le premier tricolore à lever les bras en vainqueur, après dix étapes, sur le Tour 2018. Il l’a emporté au Grand-Bornand ce mardi, en solitaire, pour l’entrée dans les Alpes et s’est emparé par la même occasion du maillot à pois du classement de la montagne. Et a impressionné. Il a impressionné jusqu’à Dave Brailsford, le manager de la grande armada britannique (qui a contrôlé aujourd’hui), pour qui Alaphilippe "a fait un super numéro".

Julian, quand même, c’était vraiment quelque chose… Dave Brailsford (Sky)

"Julian, quand même, c’était vraiment quelque chose", a-t-il apprécié à la fin de la course pour le site Cyclism’Actu. Un moyen de se mettre les Français dans la poche après l’affaire Froome ? Pas forcément. Alaphilippe est reconnu à sa juste valeur par Brailsford. Celle du meilleur coureur tricolore actuellement. Celle d’un garçon de 26 ans qui a (enfin) remporté la Flèche wallonne en avril dernier. Et donc maintenant une étape du Tour.

Pour son plus grand bonheur (France 2): "Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens… C’était un rêve pour moi et je l’ai réalisé avec la manière. Je suis fier de ce que j’ai accompli car ce n’était pas facile. Je savais qu’il fallait que je prenne l’échappée. C’était très nerveux, surtout au début. Mais, finalement, on a réussi et j’ai tout donné jusqu’à la fin, je la voulais !" Et il l’a eue. La Sky applaudit. Il faut dire aussi que le puncheur Alaphilippe ne représente pas un danger pour elle au général…