La bonne blague de "Poupou" à Merckx et compagnie

Si le regretté Jacques Anquetil, premier quintuple vainqueur de l'histoire du Tour de France (1957, 1961, 1962, 1963, 1964), s'était fait "excuser" pour cette présentation de la 106e édition..., il y avait pourtant bel et bien un 4e pour accompagner ce jeudi, sur la scène du Palais des congrès, les 3 autres légendes de la Grande Boucle à avoir inscrit 5 fois leur nom au palmarès : Eddy Merckx (1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985) et Miguel Indurain (1991, 1992, 1993, 1994, 1995). Et cet invité surprise n'était autre que l'éternel deuxième Raymond Poulidor, tout heureux d'être invité à pareille fête.

"C’est un rêve d’enfant qui se réalise et c’est le maillot le plus important du cyclisme", a assuré Merckx en évoquant le privilège qu'il avait eu à enfiler à 111 reprises le maillot jaune du Tour. Visiblement très ému et touché par cette invitation, Poulidor, âgé aujourd'hui de 82 ans, a néanmoins démontré qu'il n'avait rien perdu de sa malice lorsqu'il a fini par conclure cette séquence souvenirs d'une savoureuse saillie dont il a le secret : "Je pourrai dire qu’à nous 4... nous avons gagné 15 Tours de France !" Sacré 'Poupou' !