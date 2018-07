Gesbert: "Je n'ai rien à me reprocher"

Gianni Moscon a été exclu du Tour de France dimanche pour avoir adressé un coup de poing à un autre coureur.

Visé par le coureur italien de la Sky, Elie Gesbert a évoqué le sujet, ce lundi lors de la journée de repos.

"Je n’ai pas vraiment compris ce qu’il s’était passé, les images parlent d’elles-mêmes. J’ai reçu un coup. Les commissaires ont pris une décision de mettre hors-course Gianni Moscon. Ce n’est pas à moi d’en parler, c’est une décision de course. Ça s’est passé en début de course, il ne s’est rien passé de mon côté donc j’ai été surpris du comportement. Je suis resté à ma place, je n’ai rien à me reprocher. Aucun antécédent entre nous, je ne lui ai jamais parlé", a ainsi confié à France Bleu le coureur Français de l'équipe Fortunéo-Samsic.