Gaviria abandonne aussi !

C'est l'hécatombe chez les sprinteurs du Tour de France. Après les mises hors-délais de Marcel Kittel et Mark Cavendish mercredi soir à la Rosière, et les abandons de Marcel Kittel et Dylan Groenewegen en début d'étape, c'est au tour de Fernando Gaviria de quitter la Grande Boucle, victime de la chaleur.

Le Colombien de la Quick-Step, pour sa première apparition sur le Tour, a remporté deux étapes, et porté le premier maillot jaune, après sa victoire à Fontenay-le-Comte.

Unfortunately, the brutal course and extreme heat took their toll on Tour de France debutant @FndoGaviria, who pulled out of the race.#TDF2018