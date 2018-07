Froome: "Je n'en ai jamais douté"

L'UCI a donc blanchi Christopher Froome lundi, estimant que son contrôle au salbutamol lors de la Vuelta 2017 n'était pas anormal. Le Britannique, qui devrait donc finalement participer au Tour de France (qui débute samedi), a réagi sur le site de son équipe Sky: "Cette décision, c’est aussi un moment important pour le cyclisme. J’ai toujours pris ma position de leader de manière très sérieuse. Je saisis le sens de mes propos, lorsque je dis que je ne voudrais jamais déshonorer un maillot de vainqueur. Je n’ai jamais douté que je serais blanchi, pour la simple raison que je n’ai rien fait de mal. Je souffre d’asthme depuis mon enfance. Je sais exactement ce que les règles me permettent. Malheureusement, les détails de l’enquête ne sont pas restés secrets. Plus que quiconque, j’ai ressenti la frustration due à la longueur et à l’incertitude."