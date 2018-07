Et de trois pour Sagan, Démare 3e

Le Tour de France quittait ce vendredi, à l'occasion de la 13e étape, les hauts reliefs alpins pour retrouver la plaine entre Bourg-d'Oisans et Valence (169,5 km). Et malgré la traditionnelle échappée du jour, l'arrivée s'est réglée, comme attendu, au sprint massif. Si le vétéran Philippe Gilbert a bien tenté sa chance dans le dernier kilomètre, Peter Sagan a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur.

Le champion du monde de la Bora-Hansgrohe devance sur la ligne Alexander Kristoff et le Français Arnaud Démare, qui échoue donc encore dans sa quête d'un premier succès sur cette édition 2018. Peter Sagan consolide lui encore un peu plus son maillot vert, puisqu'il lève les bras pour la troisième fois depuis les premiers coups de pédale le 7 juillet dernier, après ses victoires à La Roche-sur-Yon et Quimper.