Dumoulin sera bien au départ du Tour

A l'instar de Christopher Froome, Tom Dumoulin sera bien au départ du prochain Tour de France en juillet malgré sa participation au Tour d'Italie au mois de mai, qu'il a terminé à la deuxième place derrière le Britannique.

Le Néerlandais, vainqueur du Giro 2017, abordera la Grande Boucle sans pression. "Après le Tour d'Italie, je me suis reposé plus longtemps que d'habitude. Pendant neuf jours, je n'ai pratiquement pas touché le vélo, explique Dumoulin dans les colonnes du Telegraaf. Je ne me suis jamais senti aussi frais deux semaines après un grand tour."

"Si les choses se passent mal sur le Tour, c'est bien de savoir que je me suis bien comporté sur le Giro, poursuit le leader de la Sunweb. Je suis fier de ma performance sur le Giro. Et personne ne pourra m'enlever ce sentiment, quoi qu'il se passe sur le Tour."