AG2R-La Mondiale: Vuillermoz contraint à l'abandon

Nouveau coup dur pour AG2R-La Mondiale et son leader Romain Bardet.

Après avoir déjà perdu Axel Domont sur chute lors de la première semaine du Tour de France, l'équipe française devra se passer des services d'un autre coureur, en l'occurence Alexis Vuillermoz.

Le grimpeur jurassien a été lui aussi victime d'une chute dimanche lors de l'étape des pavés, provoquée selon ses dires par un spectateur imprudent. Vuillermoz souffre d'une fracture de l'omoplate et ne pourra pas reprendre le départ mardi à Annecy.

Finir l'étape des pavés à une seule main à cause d'un imbécile qui voulait à tout prix sa photo, c'est la journée dont on se passerait bien. Je prends la direction d'Annecy avec une fracture de l'omoplate, et la suite est incertaine. RESPECTEZ-NOUS!

- @LeTour @A_Vuillermoz, victime d’une fracture de l’omoplate ne prendra malheureusement pas le départ demain. @A_Vuillermoz has a fracture of the right shoulder blade. He is forced to abandon @LeTour. #ALLEZALM - © @jeredgruber pic.twitter.com/PkF2uYpkZA