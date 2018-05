Serie A - Naples laisse filer la Juve pour de bon

Tenu en échec par le Torino dimanche après-midi dans le cadre de la 36e journée de Serie A (2-2), Naples, rejoint sur un but de Lorenzo De Silvestri à la 83e minute de jeu, a quasiment offert le titre de champion d’Italie à l’autre club de Turin, la Juventus, qui possède désormais six points d’avance sur son dauphin et une meilleure différence de buts (+61 contre +45) à deux matches de la fin.

Derrière, la Lazio, qui n’a pu faire mieux que match nul contre l’Atalanta (1-1), s’empare provisoirement de la troisième place au détriment de ses voisins de la Roma, qui se déplacent à Cagliari dans la soirée (20h45). Des Sardes désormais 18es et premiers relégables, alors que la Spal (14e), qui a dominé Benevento (2-0), déjà relégué, et le Chievo Vérone (15e), tombeur de Crotone (2-1), se donnent un peu d’air.

La Fiorentina (8e), qui est allée l’emporter 3-2 sur la pelouse du Genoa, grâce notamment à des réalisations de Valentin Eysseric (77e) et Bryan Dabo (80e), peut elle encore croire à une qualification en Ligue Europa.