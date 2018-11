Dépossédé de sa place de dauphin de la Juventus par Naples, après la large victoire des hommes de Carlo Ancelotti contre Empoli vendredi soir (5-1), l’Inter est redevenu deuxième de Serie A samedi après-midi, lors de la suite de la 11e journée.

Les Milanais ont atomisé le Genoa (5-0), grâce à un doublé de Gagliardini (14e et 49e) et des réalisations de Politano (16e), Joao Mario (91e) et Nainggolan (93e), pour signer une septième victoire consécutive en championnat.