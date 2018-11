La Lazio et l’AC Milan ont finalement partagé les points lors du choc de la 13e journée de Serie A, dimanche soir. Le club romain reste 4e et garde deux points de plus que son adversaire du jour.

Les Rossoneri ont pourtant trouvé la faille à la 78e minute à la faveur d’un but contre son camp de Wallace (78e), mais les locaux ont égalisé au bout du temps additionnel grâce à Joaquin Correa (94e).

Tiémoué Bakayoko a joué toute la rencontre sous les ordres de Gennaro Gattuso.