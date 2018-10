Serie A: L'Inter Milan s'empare de la 2e place

Après le nul (1-1) du SSC Naples face à l'AS Rome dimanche soir, la Lazio de Rome et l'Inter Milan, 4e et 3e avant l'entame du week-end, se retrouvaient pour une affiche de clôture de la 10e journée de Serie A. Et ce sont les Lombards qui ont parfaitement géré ce grand rendez-vous, en s'imposant largement (0-3) dans la capitale.

L'incontournable Mauro Icardi a signé un doublé (28e et 70e), alors que Marcelo Brozovic a également participé à la fête (41e). Et voilà la troupe de Luciano Spalletti qui prend quatre longueurs d'avance sur sa victime du jour, pour s'emparer de la place de dauphin de la Juventus Turin, à égalité comptable avec les Partenopei.