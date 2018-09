Serie A: La Roma séchée à Bologne, la Lazio enchaîne

L'AS Rome a subi sa deuxième défaite en trois matches, dimanche, lors de la 5e journée de Serie A. Les Giallorossi se sont inclinés (2-0) sur la pelouse de Bologne sur des buts de Federico Mattiello et de l'ancien Toulousain Federico Santander. Javier Pastore est sorti à la 54e minute de jeu. Dans le même temps, la Lazio, adversaire de l'OM en Ligue Europa, s'est largement imposée face au Genoa grâce à un doublé de Ciro Immobile et des réalisations de Felipe Caicedo et Sergej Milinkovic-Savic. La Roma pointe au 12e rang, la Lazio au 5e.

A noter également le succès de l'Udinese (0-2) sur la pelouse du Chievo.