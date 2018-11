Quand CR7 débourse 31000€ en vin en 15 minutes

Un petit tour et puis s'en va. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Cristiano Ronaldo n'a pas regardé à la dépense pour son passage à Londres. Entre un hôtel à plus de 10 000 euros la nuit et un passage de 15 minutes dans un restaurant pour commander deux bouteilles de vin parmi les plus chers du monde, il a flambé sans compter. Selon The Sun, le Portugais aurait ainsi commandé un Richebourg Grand cru à 20 000 euros puis un Petrus 82 à plus de 10 000 euros. De Bourgogne à Bordeaux, on ne connaît pas son avis sur ces deux vins de rêve...