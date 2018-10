Naples: Le président allume Sarri

Tout du moins au président Aurelio de Laurentiis. Le dirigeants napolitain a encore dénigré son ancien entraîneur, trop vénal à ses yeux.

"A partir d'un certain moment, il n'a plus été question que d'argent"

"Je pensais que j'avais trouvé en Sarri un coach qui resterait longtemps au Napoli, mais à partir d'un certain moment, il n'a plus été question que d'argent, a expliqué le dirigeant napolitain au Corriere dello Sport. Subitement, les médias ont annoncé que son contrat devait être réévalué. Or, quelle est la valeur d'un contrat juste signé ? Nous étions déjà passé de 700.000 euros à 1,5 million d'euros par saison... J'ai aussi entendu dire qu'à l'occasion de son prochain contrat, il voulait devenir riche, a ainsi lancé le président napolitain dans des propos relayés par Sky. Les déclarations de Sarri sur son amour pour la ville ? J'y ai cru, mais je me suis demandé : et s'il m'utilisait comme une banque ?"