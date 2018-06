Naples: Grosse alerte pour Faouzi Ghoulam

Après avoir manqué une grande partie de la dernière saison de Serie A, le latéral du Napoli Faouzi Ghoulam n'en a hélas pas terminé avec ses problèmes physiques. Ciblé par le Paris Saint-Germain et Chelsea, l’international algérien, victime d’une rupture totale des ligaments croisés du genou droit en novembre dernier, vit une remise en forme difficile.

Selon Radio Crc, alors qu’il s’entraînait avec un préparateur physique de la franchise NBA du Miami Heat, le joueur de 27 ans a constaté un gonflement au niveau de son genou opéré. Ghoulam va subir de nouveaux examens médicaux dans les prochaines heures.

Cette complication pourrait retarder un peu plus son retour à la compétition et donner un peu plus de temps de jeu à son remplaçant, Mario Rui, qui a gagné sa place à la Coupe du monde pendant l'absence de son coéquipier.