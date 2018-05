L'Inter réussit l'exploit !

La Juventus Turin, le SSC Naples, l'AS Rome et l'Inter Milan représenteront donc l'Italie en 2018-2019 en Ligue des champions. Dimanche soir, le rideau est tombé sur la saison de Serie A, avec les deux matches de clôture de la 38e levée. Si l'AS Rome a fait le boulot à Sassuolo (0-1), c'est surtout l'opposition entre la Lazio de Rome et l'Inter Milan qui suscitait l'intérêt de tous de l'autre côté des Alpes. Car avec trois points de handicap sur leurs hôtes au coup d'envoi de la partie, les Lombards se savaient contraints de l'emporter à l'extérieur pour pouvoir doubler la troupe de Simone Inzaghi, et ainsi profiter de l'avantage des confrontations directes qui priment en Italie en cas d'égalité comptable.

C'est chose faite, car après avoir concédé le nul (0-0) à Giuseppe-Meazza à la fin du mois de décembre, les Nerazzurri sont allés l'emporter (2-3) en territoire ennemi, plongeant tout un club dans le désarroi et la tristesse. Pourtant, les Biancocelesti avaient toutes les cartes en main pour confirmer leur belle saison d'ensemble, et le csc d'Ivan Perisic en début de partie (1-0, 9e) compliquait forcément la tâche des visiteurs. Si Danilo D'Ambrosio égalise (1-1, 29e), Felipe Anderson assomme à nouveau Samir Handanovic et les siens (2-1, 41e). Néanmoins, en seconde période, les Laziale perdent la maîtrise, et leurs nerfs avec.

Alors que la tension monte et que certaines décisions arbitrales prêtent à confusion, Stefan De Vrij fauche Mauro Icardi dans sa surface de réparation, offrant un penalty presque inespéré à l'Inter, juste après la sortie de Ciro Immobile. L'Argentin ne rate pas l'opportunité (2-2, 78e), et relance son équipe ! Le défenseur néerlandais devrait lui être confronté à une belle polémique ces jours prochains, puisqu'il portera sans doute les couleurs de... l'Inter la saison prochaine. Mais la Lazio s'est aussi tirée une balle dans le pied par le biais de son capitaine, Senad Lulic, logiquement exclu après un second carton jaune (79e). Les signaux sont positifs pour des Intéristes qui s'en remettent finalement à l'Uruguayen Matias Vecino pour s'offrir les trois points (2-3, 81e), et filer pour la première fois en C1 depuis l'exercice 2011-2012.