Le torchon brûle entre De Laurentiis et Sarri

Dans le paysage du football transalpin, Aurelio De Laurentiis est incontournable. Le président du SSC Naples ne mâche pas ses mots et n'est jamais apeuré à l'idée de dire tout ce qu'il pense et de déclencher des polémiques. Il s'est ainsi attiré les foudres de Karim Benzema, qu'il considère "vieux", au même titre que le Parisien Angel Di Maria, tous deux annoncés sur les tablettes des pensionnaires du San Paolo. L'homme d'affaires de 69 ans ne se prive pas pour critiquer, mais apprécie vraisemblablement moins d'être pris pour cible. Ainsi, De Laurentiis a réagi aux piques de son ancien coach, Maurizio Sarri.

"Je n'ai pas aimé qu'il dise que nous avons tous les deux fait des erreurs, car je ne pense pas en avoir fait, a expliqué l'intéressé sur la Sky, après un imbroglio de plusieurs semaines qui a vu le Napoli disposer en son sein de Carlo Ancelotti, alors que son prédécesseur n'était pas encore parti à Chelsea. "J'aurais pu dire quelque chose parce qu'il se comportait de manière inacceptable contre des joueurs qu'il ne pensait pas être assez bons". Le nouveau boss des Blues aurait-il une attitude parfois détestable avec ses joueurs ? Aurelio De Laurentiis confirme.

"Ces joueurs lui en ont donné beaucoup, il les a massacrés lors de certaines séances d'entraînement, mais ils ont toujours bien réagi, renchérit-il. Et maintenant, il voudrait démanteler toute mon équipe pour l'emmener en Angleterre". Maurizio Sarri a en effet déjà mis la main sur Jorginho, et aurait notamment le défenseur Kalidou Koulibaly encore dans le viseur. Les négociations, si négociations il y a autour du mercato, devraient être tendues et sans pitié entre Chelsea et le SSC Naples.