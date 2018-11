Koulibaly, le Napoli dans le cœur 

A 27 ans, Kalidou Koulibaly est à un tournant de sa carrière. Dans la foulée de la Coupe du monde 2018 avec le Sénégal, le colossal défenseur central n’a finalement pas quitté le Napoli, malgré l’intérêt de Manchester United notamment, et s’est lancé dans une 4e saison en Serie A, où il est devenu l’un des tous meilleurs défenseurs centraux. Son départ est inéluctable, même si le natif des Vosges est désormais très attaché aux Partenopei.

"Je me sens Français et Sénégalais depuis que je suis né. C’est très important pour moi. Et, au bout d’un an et demi, je me suis senti Napolitain. Je peux dire maintenant que je suis Français, Sénégalais et Napolitain", affirme ainsi le joueur formé à Metz dans le Corriere dello Sport, entre les deux chocs de son équipe contre le PSG en Ligue des champions. "Je suis très heureux ici. Les gens parlent parfois mal de Naples mais ils ne savent rien de Naples. Quand tu ne vis pas ici, tu ne peux pas savoir ce que c’est", ajoute-t-il.

Le Lion de la Teranga est d’autant plus attaché à la Campanie qu’il ne ressent pas de racisme dans cette partie de l’Italie. "Quand je suis arrivé, on m’a dit que l’Italie était très raciste et je voulais le constater par moi-même. Parfois, entre les on-dit et la réalité, il y a un monde", assure-t-il, avant de conclure: "Mon assistant m’a dit: «à Naples, tu pleures deux fois, quand tu arrives et quand tu pars». Je lui ai répondu: «je n’ai pas pleuré quand je suis arrivé, mais, si un jour je dois partir, j’espère le plus tard possible, je suis sûr que je pleurerais»".

A Naples depuis 2014, Kalidou Koulibaly a donc grandi en tant que footballeur et en tant qu’homme. Il tournera le dos au Stadio San Paolo en renflouant les caisses du club d’Aurelio De Laurentiis. Son prix de départ a été fixé à 90 millions d’euros et cela ferait de lui le défenseur le plus cher de l’histoire devant Virgil van Dijk si c’est le cas. Le FC Barcelone aurait notamment ciblé le Franco-Sénégalo-Napolitain.