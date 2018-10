Cassano annonce (encore) sa retraite

De retour à l’entraînement la semaine dernière sur la pelouse du Virtus Entella (Serie C), le vétéran italien Antonio Cassano a finalement annoncé sa retraite. C’est la troisième fois qu’il prend une telle décision. La première, c’était en juillet 2017, alors qu’il avait signé huit jours plus tôt à l’Hellas Verone. Quelques heures après, il changeait d’avis avant de retourner sa veste et d’annoncer sa retraite pour la seconde fois.

Jamais deux sans trois et c’est donc six jours après avoir signé au Virtus Entella, que le fantasque attaquant tire définitivement sa révérence… Jusqu’à preuve du contraire : ''Le jour est venu. Ce jour où tu décides que c’est vraiment fini. Durant ces derniers jours d’entraînement, j’ai réalisé que je n’avais plus la mentalité et la volonté nécessaire pour m’entraîner quotidiennement. Pour jouer au foot, vous avez besoin de passion, de talent, mais surtout de détermination. Et aujourd’hui, j’ai d’autres priorités.'' Ainsi a parlé l’ancien du Real Madrid, de la Roma et des deux clubs milanais.