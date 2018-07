AC Milan: Les dernières heures de Yonghong Li ?

L’AC Milan est dans une mauvaise passe et l’avenir du président Yonghong Li est de plus en plus précaire.

Comme le rapporte Il Sole 24 Ore Reports, l’homme d’affaire chinois serait actuellement à Londres pour tenter de vendre l’AC Milan. Les deux acheteurs potentiels seraient Rocco Commisso, qui a déjà transmis une offre de rachat, ainsi que Thomas Ricketts, propriétaire des Chicago Cubs qui ont déjà acquis des petites parts du club.

Par ailleurs, le milliardaire asiatique a jusqu’à demain pour trouver les 32 millions d’euros servant à rembourser la dernière augmentation de capital qu’il avait réclamée au fond d’investissement Elliott. Si ce délais n’est pas respecté, Yonghong Li ne sera plus président, le Milan passera aux mains du fond d’investissement Elliott, qui pourra revendre le club à un autre milliardaire (Commisso ou Ricketts) et le businessman chinois aura jusqu’au 10 juillet pour rendre à Elliott l’entièreté de ce qu’il lui doit (32 millions d’emprunt plus 380 millions de dettes).