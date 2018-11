Il y avait eu cette victoire à Chicago en 2014 (43-29), mais jamais l'Irlande n'était parvenue à dominer la référence all black sur son terrain et devant son public : c'est chose faite ce samedi, à l'Aviva Stadium de Dublin, où les doubles champions du monde néo-zélandais ont été battus avec la manière (16-9, mi-temps : 9-6) par l'incontestable meilleure nation de l'hémisphère nord. Le choc entre le n°1 et le n°2 du classement World Rugby a tourné à l'avantage du dauphin. Comme un message à moins d'un an de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre).