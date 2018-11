Test-matches: L'Australie a minima en Italie, Galles pulvérise les Tonga

Son sélectionneur Michael Cheika confirmé jusqu'à la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), l'Australie a assuré un service minimum pour dominer en test-match l'Italie ce samedi, à Padoue (7-26, mi-temps : 0-14). Avec dans leurs rangs l'ancien Bordelais Adam Ashley-Cooper, invité à honorer une... 117e sélection - pour devenir le 3e international australien le plus capé derrière George Gregan (139) et Stephen Moore (128) -, les Wallabies ont su prendre le score grâce à un doublé de l'ailier Marika Koroibote (30e, 35e) pour l'emporter 4 essais à un avec des réalisations de Taniela Tupou (44e) et Will Genia (79e) ; la Squadra Azzurra n'aura réagi qu'au retour des vestiaires par Mattia Bellini (46e).

Dans le même temps, au Principality Stadium de Cardiff, le pays de Galles a pris en 2 temps la mesure des Tonga, capables de mener au score (22-24) jusqu'à la 46e minute de jeu, avant de s'écrouler et de concéder une lourde défaite (74-24, mi-temps : 22-17). Face aux futurs adversaires du XV de France dans la Poule C de la Coupe du monde 2019 au Japon (20 septembre-2 novembre), les joueurs de Warren Gatland inscrivent un total de 10 essais, dont un doublé de Liam Williams ; Dan Biggar signe 19 points (1 essai, 2 pénalités et 4 transformations).