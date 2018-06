Test-match: L'Angleterre s'impose en Afrique du Sud

Le XV de la Rose s’est imposé au Cap samedi face à l’Afrique du Sud, et sauve l’honneur pour ce troisième et dernier match entre les deux sélections (25-10).

Après une première période peu spectaculaire conclue sur le score de 6-3 en faveur des Anglais, les choses ont fini par se décanter lors du second acte. Ce sont les Springboks qui ont marqué les premiers par l’intermédiaire du trois-quarts centre Jessie Kriel. Côté anglais, Owen Farrell se chargeait de passer les pénalités pour maintenir l’écart sur les locaux.

Avec un essai dans les cinq dernières minutes, les hommes d’Eddie Jones ont enfoncé le clou grâce à l’ailier Jonny May, pour s’imposer finalement 25-10 et donc sauver l’honneur. Les Sud-Africains remportent ainsi la tournée 2 à 1, et la France est la seule équipe de l’hémisphère Nord à ne ramener aucune victoire de son périple chez les nations du Sud.