Test-match: Avant les Bleus, les Fidji croquent l'Uruguay

Ce sera le dernier adversaire des Bleus de Brunel lors de cette tournée d'automne : les Fidji, avant de se mesurer au XV de France samedi prochain, au Stade de France (21h05), ont largement pris la mesure ce samedi, à Hartpury, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, de l'Uruguay sur un score sans appel (68-7, mi-temps : 35-7). Les joueurs du Pacifique ont soigné leur confiance en inscrivant la bagatelle de 10 essais, dont un triplé d'Eroni Sau, l'ailier de l'Usap, surnommé "Sledge Hammer" (marteau de forge) pour sa première sélection internationale.

Les Flying Fijians avaient connu autrement moins de réussite la semaine dernière pour l'ouverture de leur tournée avec une déroute (54-17) concédée face à l'Ecosse à Murrayfield.

FULL TIME | An enormous second half effort from the @FijiAirways Flying Fijians sees a convincing 68 - 7 victory over @RugbyUruguay. Many thanks to @HartpuryRFC for hosting and to the fans, friends and family who attended in support. Vinaka! #TosoViti (photo cred @RugbyUruguay ) pic.twitter.com/onq1uSuG4i