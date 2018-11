Serin: "J’ai toujours badé Sanchez"

Le test samedi, à Lille (21h05), entre le XV de France et les Pumas verra la réunion sur la pelouse du Stade Pierre-Mauroy de 3 demis bordelais présent ou passés avec l’association de Camille Lopez (29 ans, 17 sélections) et de Baptiste Serin (24 ans, 21 sélections) d’une part et la présence de l’inamovible ouvreur argentin Nicolas Sanchez (30 ans, 72 sél.). Ce dernier, s’il n’avait pas su s’imposer à l’UBB, a pourtant marqué durablement ses deux anciens coéquipiers.

"J’ai côtoyé le joueur à Bordeaux et j’ai vu toutes les qualités qui sont les siennes, se souvient Lopez, qui barrait à l’époque l’Argentin. Il a eu du mal à s’acclimater, mais il était jeune quand il a débarqué dans un nouveau pays, il a manqué de confiance. Alors qu’il était étincelant dès qu’il enfilait le maillot de l’Argentine. Il faudra forcément s’en méfier samedi", prévient l’ouvreur tricolore.

"Moi, je l’ai toujours « badé », avoue Serin, parce que mes premiers matches, je les ai faits avec lui et avec Camille (Lopez). J’ai toujours aimé, parce qu’il a cette faculté à être très bon techniquement, toujours voir le jeu… Mais Camille était tellement bon à l’époque qu’on ne pouvait pas le sortir tant il était énorme à ce moment-là, rappelle le demi de mêlée. Il (Sanchez) démontre aujourd’hui que c’est un super n°10 avec tout ce qu’il fait avec l’Argentine dans le Four Nations, je trouve que c’est le 10 le plus complet, il a un jeu au pied, il est très bon animateur, le drop aussi, et en défense, il ne se sort pas… (…) Pour un mec comme lui qui fonctionne à l’affect, il a besoin de confiance, surtout à ce poste-là et à Bordeaux, c’est ce qu’on ne lui a jamais trop donné. Même si on ne pouvait pas changer Camille (Lopez) et pour un autre ç’aurait été pareil. Et il est arrivé à Toulon et on a pu voir que c’était un excellent joueur, mais personnellement, je n’en ai jamais douté." Et Serin de conclure : "C’est « la » menace argentine de ce match samedi."