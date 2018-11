Repêchage: Le Canada y va tout droit !

C'était une finale avant l'heure dans ce tournoi de repêchage. Samedi, sur la pelouse du Stade Delort de Marseille, le Canada affrontait l'Allemagne et la victoire bonifiée des Canucks (29-10) leur permet d'avoir un pied au Mondial 2019, l'an prochain, au Japon (20 septembre-2 novembre). Ce nouveau succès lors de la 2e journée de la compétition offre la première place du classement avant le dernier week-end et un match à jouer vendredi face à une équipe de Hong Kong, venue à bout dans le même temps du Kenya, là aussi avec bonus (42-17). Il suffira aux coéquipiers de Phil Mack de prendre un point ou d'empêcher leurs adversaires de signer une autre victoire à 5 points pour valider ce dernier billet qualificatif. Et intégrer ainsi la Poule B de la prochaine Coupe du monde aux côtés des All Blacks, de l'Afrique du Sud, de l'Italie et de la Namibie.

