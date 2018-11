Picamoles s'avoue "fier de retrouver" les Bleus

De retour en bleu, après une parenthèse de 9 mois liée notamment à sa participation à la virée nocturne d’Edimbourg, Louis Picamoles (32 ans, 69 sélections) sera ce samedi, sur la pelouse du Stade de France (21h05), face aux Boks le seul rescapé de la dernière victoire française face aux Sud-Africains. C’était il y a déjà 9 ans !

Un Picamoles qui s'avoue "très content, surtout fier de retrouver l’équipe de France et de débuter dans l’équipe qui va disputer cette rencontre très importante pour nous. Donc beaucoup d’excitation et de plaisir de retrouver le groupe, de vivre ces moments-là, qui sont toujours assez uniques, mais surtout de l’excitation d’être au match et de pouvoir m’exprimer avec l’équipe pour prendre du plaisir tous ensemble. Avec, je l’espère, des victoires à la clé."