Picamoles de retour, pas de Raka ni de Willemse

Jacques Brunel a communiqué la liste des 31 joueurs retenus pour les test-matches du mois de novembre, où les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, l'Australie et les Fidji.

Le principal retour est celui de Louis Picamoles, alors qu'Antoine Dupont, Morgan Parra, Baptiste Serin, Camille Lopez et Anthony Belleau lutteront pour une place en charnière, au détriment notamment de François Trinh-Duc.

En revanche, pas de première convocation pour le Sud-Africain Paul Willemse et le Fidjien Aliveti Raka, deux joueurs pour qui c'est vraisemblablement le président de la FFR, Bernard Laporte, qui a mis son veto.

Le groupe français :

Arrières: Mathieu Bastareaud, Anthony Belleau, Geoffrey Doumayrou, Antoine Dupont, Benjamin Fall, Gaël Fickou, Wesley Fofana, Rémi Lamerat, Camille Lopez, Maxime Médard, Morgan Parra, Damian Penaud, Baptiste Serin, Teddy Thomas.

Avants: Uini Atonio, Mathieu Babillot, Demba Bamba, Camille Chat, Paul Gabrillagues, Kélian Galletier, Cedate Gomes Sa, Guilhem Guirado, Arthur Iturria, Wenceslas Lauret, Bernard Le Roux, Yoann Maestri, Julien Marchand, Louis Picamoles, Jefferson Poirot, Dany Priso, Sébastien Vahaamahina.

En équipe de France, un joueur doit être de nationalité française. C’est mon engagement et je remercie le staff qui l'a toujours pris en compte.

Bravo et bonne chance à nos 7 champions du monde de moins de 20 ans sélectionnés avec le XV de France et les Barbarians ! https://t.co/j1IAU1y8px