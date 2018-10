Les Wallabies revenus de nulle part en Argentine

Quel match entre l'Argentine et l'Australie et quel point final apporté à ce Rugby Championship remporté par les All Blacks devant les Springboks, défaits samedi, à Pretoria (30-32), par les doubles champions du monde néo-zélandais. A Salta, les Pumas, grâce aux 4 essais inscrits par Pablo Matera (2e), Emiliano Boffelli (4e), Matias Orlando (27e) et Santiago Gonzalez Iglesias (31e), pensaient tenir une 2e victoire dans cette édition 2018 en menant 31 à 7 à la mi-temps face à des Wallabies inexistants, si ce n'est la réalisation de leur capitaine Michael Hooper (7e).

Mais c'était sans compter le coup de gueule monumental à la pause de Michael Cheika, filmé par la télévision. Comme pour mieux exprimer le refus d'abdiquer du sélectionneur australien, plus menacé que jamais par cette 5e défaite en 6 journées... Effets immédiats avec le 2e plus grand comeback de l'histoire du rugby international pour une victoire improbable des visiteurs (34-45) : 5 essais seront inscrits en second période et... en 22 minutes par Izack Rodda (44e), Israel Folau (48e), Dane Haylett-Petty (51e, 66e) et David Pocock (64e). Suffisant pour abandonner au classement la lanterne rouge à des Argentins qui n'auront inscrit qu'une pénalité au retour des vestiaires.