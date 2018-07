Les Bleues battues en finale du Mondial

Pas d'exploit pour les Bleues ! L'équipe de France a logiquement été battue, et même surclassée, par la Nouvelle-Zélande (29-0), samedi soir à San Francisco, en finale du Mondial de rugby à 7.

C'est toutefois une remarquable performance de la part des Tricolores, qui avaient terminé 11e des World Series 2017-2018, et qui n'avaient évidemment jamais été aussi loin lors d'un championnat du monde (quarts en 2009, éliminations en poules en 2013).

Elles nous ont fait rêver et elles sont quand même vice-Championnes du Monde !!! Elles ont tout donné sur le terrain mais les @BlackFerns étaient les plus fortes. Bravo et merci mesdemoiselles pour cette Coupe du Monde fantastique ! #RWC7s #France7Féminines #soutiensle7 pic.twitter.com/Rre8r36R9L