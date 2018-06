Le carton rouge de Fall annulé !

C'est une décision très rare. Le carton rouge adressé à Benjamin Fall samedi lors de la courageuse défaite de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande (26-13) a été annulé par la Commission de discipline indépendante qui a visionné les images. L'arrière des Bleus avait été expulsé dès la 12e minute de jeu pour avoir percuté Beauden Barrett alors qu'il était en l'air. Le Black était retombé sur la tête et n'avait pas pu reprendre sa place par la suite.

"La ligne de course du joueur (Fall) a été altérée par la collision avec le numéro 13 néo-zélandais (Lienert-Brown). Elle a causé une perte d’équilibre, il a trébuché et a été poussé sur le numéro 10 néo-zélandais (Barrett)", explique la Commission dans un communiqué.

Benjamin Fall pourra donc postuler au dernier Test-match qui va opposer la France à la Nouvelle-Zélande samedi prochain.

Benjamin Fall's red card has been cancelled by a World Rugby judicial committee.



