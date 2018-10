Laporte met son veto pour Raka et Willemse

Il y a bien quelques retours, comme ceux de Louis Picamoles, Maxime Médard ou Antoine Dupont, des absents de marque comme François Trinh-Duc, ou encore l'arrivée du premier champion du monde U20 chez les A, le pilier Demba Bamba (Brive). Mais le principal enseignement de la liste de Jacques Brunel pour les trois test-matches du mois de novembre, où les Bleus affronteront l'Afrique du Sud, l'Australie et les Fidji, ce sont bien les absences de Paul Willemse (Montpellier) et Aliveti Raka (Clermont).

Le Sud-Africain et le Fidjien ont pourtant rempli les critères qui les rendent éligibles pour le XV de France: ils jouent en Top 14 depuis 2015, et n'ont pas été sélectionnés par leur nation de naissance. Mais malgré l'intérêt que leur portait Brunel, ils ne découvriront pas les Bleus cet automne. La faute, selon Rugbyrama, au veto posé par Bernard Laporte. Ce qu'a confirmé le président de la FFR dans un tweet: "En équipe de France, un joueur doit être de nationalité française. C’est mon engagement et je remercie le staff qui l'a toujours pris en compte", écrit-il ainsi.

Notre réelle volonté, c’est de favoriser la filière française Bernard Laporte, fin 2016

Laporte, le sélectionneur, avait pourtant sous ses ordres les Sud-Africains Pieter de Villiers et Brian Liebenberg, ou encore le Néo-Zélandais Tony Marsh. Mais depuis qu'il a pris les rênes du rugby français, en tant que président de la Fédération, sa position a changé. Ce qu'il avait annoncé fin 2016: "Nous avons dit à World Rugby que nous avions pris la décision politique de ne pas sélectionner de joueurs étrangers même si la réglementation nous le permet, avait assuré Laporte à l'époque. Notre réelle volonté, c’est de favoriser la filière française, de faire jouer un maximum de joueurs français."

Tant pis pour Willemse et Raka qui, toujours selon Rugbyrama, ont entrepris les démarches pour obtenir un passeport français. Celles de Raka seraient même proches d'aboutir. De quoi lui permettre de renforcer les Bleus pour le Tournoi ? La question se (re)posera sans doute à ce moment-là.

Le groupe français :

Arrières: Mathieu Bastareaud, Anthony Belleau, Geoffrey Doumayrou, Antoine Dupont, Benjamin Fall, Gaël Fickou, Wesley Fofana, Rémi Lamerat, Camille Lopez, Maxime Médard, Morgan Parra, Damian Penaud, Baptiste Serin, Teddy Thomas.

Avants: Uini Atonio, Mathieu Babillot, Demba Bamba, Camille Chat, Paul Gabrillagues, Kélian Galletier, Cedate Gomes Sa, Guilhem Guirado, Arthur Iturria, Wenceslas Lauret, Bernard Le Roux, Yoann Maestri, Julien Marchand, Louis Picamoles, Jefferson Poirot, Dany Priso, Sébastien Vahaamahina.