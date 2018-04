Irlande: Jackson et Olding virés par l'IRFU et l'Ulster

Bien que relaxés l'un et l'autre le mois dernier dans une affaire de viol présumé, Paddy Jackson (26 ans, 25 sélections) et Stuart Olding (25 ans, 4 sélections), les deux internationaux irlandais de l'Ulster, ont vu les contrats, qui les liaient à leur fédération (IRFU) et à la province de l'Ulster, être cassés, annonce un communiqué conjoint.

La raison de ces licenciements ? Des messages et des conservations échangés entre les deux joueurs, jugées "dégradantes envers la femme à l'origine des accusations", rapporte Reuters.

"Je suis profondément déçu par les résultats de l'examen interne, a expliqué Paddy Jackson. Cependant je reconnais que mon comportement est loin des valeurs que l'on attend de moi en tant que joueur international qui doit être un modèle pour le rugby et en tant que fils et frère. Je suis vraiment désolé." Jackson et Olding avaient réalisé jusqu'à présent toute leur carrière sous les couleurs de l'Ulster.