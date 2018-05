Huget renonce aussi à la tournée

Son absence de la feuille de match pour le barrage du Top 14, perdu par le Stade Toulousain face à Castres (11-23), n'avait pas manqué d'interpeller.

Trois jours plus tard et Yoann Huget (30 ans, 51 élections), l'ailier du club de la Ville Rose et du XV de France, annonce sur son compte Twitter son forfait pour la prochaine tournée des Bleus de Brunel en Nouvelle-Zélande et la périlleuse série de 3 test-matches face aux doubles champions du monde all blacks (9, 16 et 23 juin). "Un crève cœur de devoir renoncer à la tournée des bleus en nouvelle Zélande. Mais besoin de soigner mon tendon d Achille #keepworking#revenirplusfort", écrit ainsi Huget, dont la dernière sélection remonte à la tournée d'automne 2017 et une défaite face aux Springboks (17-18). Pour rappel, le Toulousain avait dû se relever d'une grave blessure au genou droit lors du Mondial 2015 en étant écarté des terrains durant 9 mois.

C'est une défection de plus pour Jacques Brunel et son staff déjà confrontés à une véritable hécatombe (Machenaud, Y. Camara, Lopez, Picamoles, Vakatawa...).