Guirado a cru revivre le cauchemar de l'Irlande

Guilhem Guirado, absent de la dernière tournée d'été en Nouvelle-Zélande, avait forcément rêvé d'un tout autre retour en équipe de France que ce nouveau revers crève-coeur concédé ce samedi, au Stade de France, face à l'Afrique du Sud (26-29) en ouverture de la tournée d'automne. Et pourtant, à la fin, c'est le XV de France qui perd avec un "art" consommé du comique de répétition, sauf que personne ne rit. Surtout pas le capitaine tricolore qui a bien cru revivre le cauchemar du final contre l'Irlande, lors du dernier Tournoi des 6 Nations, lorsque le drop de Jonny Sexton crucifia les Bleus (13-15) au-delà du temps réglementaire.

"Bien sûr que, sur l’ensemble du match, on est quand même satisfait de ce qu’on a réussi à entreprendre, mais ces dernières minutes nous gâchent un peu tout et, du coup, le vestiaire était quand même meurtri, décrit le Toulonnais. Il va falloir se remettre un peu en question et voir cette semaine les axes de travail pour aller plus loin. Parce qu’on sait très bien que ce sera un autre combat contre l’Argentine. Il va falloir retenir la leçon, parce que c’est la deuxième fois que ça nous arrive, ça nous rappelle, comme je l’ai dit dans le vestiaire, la fin de match contre l’Irlande, déjà un match qu’on avait dans les mains et qu’on laisse s’échapper. J’espère que ça nous servira de leçon et que ça ne nous arrivera plus."