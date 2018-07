Galles-Warburton: "Mon corps est incapable de me permettre de continuer"

La retraite à 29 ans, c'est ce à quoi doit se résoudre Sam Warburton. Une série de blessures et d'opérations à la fois du genou et du cou auront fini par avoir raison du flanker et capitaine du pays de Galles, qu'il mena à 49 reprises - un record - en 74 sélections honorées sous le maillot du XV du Poireau, dont une demi-finale de Coupe du monde en 2011 perdue face à la France (il sera expulsé pour un plaquage dangereux sur Vincent Clerc et un carton rouge dès la 19e minute, ndlr). Il n'avait alors que 22 ans !

"Malheureusement, après une longue période de repos et de convalescence, j'ai décidé d'arrêter ma carrière, ma santé étant ma priorité. Et mon corps est un incapable de me permettre de suivre un entraînement soutenu", a-t-il expliqué. Warburton, c'est aussi 2 victoires dans le Tournoi des 6 Nations (2012, 2013), mais aussi l'immense satisfaction d'avoir su mener les Lions britanniques et irlandais à leur première série victorieuse depuis 16 ans ; c'était face à l'Australie en 2013. Des Lions avec lesquels le 3e ligne aura joué son dernier match il y a 12 mois, lors d'une série sans vainqueur face aux All Blacks, doubles champions du monde.