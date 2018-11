Galles: Pour un 1er succès sur l'Australie depuis 10 ans

Une semaine après une victoire sur l'Ecosse (21-10) en guise d'échauffement, le pays de Galles poursuit sa tournée d'automne face à l'Australie ce samedi, au Principality Stadium (18h20). Avec l'espoir d'une victoire pour les joueurs de Warren Gatland, qui n'ont plus dominé les Wallabies depuis 10 ans et une année 2008, qui marquait la première année de l'ère Gatland. Seulement 3 changements interviennent avec les titularisations de Josh Adams, Tomas Francis et Adam Beard, mais le sélectionneur néo-zélandais du XV du Poireau mise beaucoup sur son banc où pas moins de 180 sélections patienteront avant d'entrer dans l'arène pour tenter d'accrocher ce succès face à des Wallabies guère fringants après un Rugby Championship achevé à l'avant-dernière place avec seulement 2 petits succès en 6 journées. "C'est assurément l'un des bancs les plus forts que nous avons eu depuis longtemps", a-t-il apprécié en pointant notamment les présences de Dan Biggar et Liam Williams pour ne citer que ces 2 joueurs des Lions.

