Face aux Blacks, la Rose ne pique plus

Défaite à domicile de l'Angleterre face à la Nouvelle-Zélande au terme de cette première rencontre de la tournée européenne des Blacks (15-16). Le XV de la Rose avait pourtant dominé les débats pendant une bonne partie de la première période, puisqu'il menait encore 15-0 à la 38e. Mais les Néo-Zélandais, solides dans le jeu au pied et combatifs comme souvent, sont parvenus à renverser la situation, grâce notamment à la patte de Barrett, auteur d'un drop, de deux pénalités et d'une transformation.

FT | The #AllBlacks claim the Hillary Shield with a one-point thriller over @EnglandRugby at Twickenham.#ENGvNZL pic.twitter.com/eYVCIXR83f