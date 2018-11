Ecosse: Hogg avec Exeter l'été prochain

C'est sans conteste l'événement de ce mardi à l'échelle du rugby écossais : Stuart Hogg (26 ans, 63 sélections) dispute cette saison sa dernière saison avec les Glasgow Warriors et rejoindra les Chiefs d'Exeter dès l'été prochain. Les finalistes des 3 dernières éditions de la Premiership et champions d'Angleterre en titre - une première couronne nationale décrochée en mai dernier pour le club promu dans l'élite il y a 9 ans - réalisent ici une prise exceptionnelle avec la signature de l'arrière écossais, désigné meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations à 2 reprises et auteur de 18 essais en sélection nationale. La formation entraînée par Rob Baxter, plus ambitieuse que jamais, va réunir ainsi derrière un triangle de haute volée, puisque Hogg rejoindra les 2 autres Lions britanniques que sont les ailiers Alex Cuthbert et Jack Nowell.

"On peut constater que le club a de hautes ambitions et souhaite remporter des trophées, tout comme moi", a commenté Hogg, dont l'arrivée est la première officialisée par Exeter en vue de ce prochain exercice, où l'objectif sera plus que jamais de briller aussi sur la scène européenne.