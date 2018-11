Dupont: "Il fallait passer ce cap psychologique"

Déjà de retour en bleu après une rupture des ligaments croisés d’un genou en ouverture du dernier Tournoi, Antoine Dupont, réputé le plus grand talent d’un XV de France moribond, s’apprête à défier les Boks samedi, au Stade de France (21h05). Avec un mois seulement de compétition dans les jambes. "J’y pense de moins à moins mais, lors des premiers entraînements, ce n’était pas évident. Comme je m’étais blessé sur un crochet, je bloquais sur les appuis. Il fallait passer ce cap psychologique. Ça va mieux aujourd’hui, ça ne me traverse plus l’esprit quand je suis sur le terrain", rassure le demi de mêlée toulousain dans un entretien accordé au site sport24.lefigaro.fr.

Le XV de France n’a pas Mbappé, il a… Dupont https://t.co/lLJVPfaQkR pic.twitter.com/1jL8xzq6t4 — Sports.fr (@sports_fr) 7 novembre 2018