Coupe du monde: Les 2 groupes France pour San Francisco

On connaît la composition des groupes France, masculin et féminin, retenus pour la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu à San Francisco, le week-end des 20, 21 et 22 juillets.

Les Françaises, qui pointent au 3e rang mondial avant cette échéance, peuvent nourrir de légitimes ambitions dans le sillage des Marjorie Mayans (Blagnac Rugby), Camille Grassineau (Stade Français Paris) ou encore Chloé Pelle (Lille Métropole), épaulées notamment par Caroline Drouin (Stade Rennais), Shanon Izar (Lille Métropole) ou encore Montsérat Amédée (Montpellier).

Elle seront 1⃣3⃣ pour défendre nos couleurs ! Découvrez la composition de l'équipe de #France7Féminines pour disputer la Coupe du Monde de Rugby à 7 à San Francisco ! (20 au 22 juillet) #soutiensle7 #RWC7s pic.twitter.com/zKre7oqNYS — FF Rugby (@FFRugby) 9 juillet 2018

La tâche s'annonce plus compliquée pour les Bleus incapables de s'illustrer véritablement au cours de la saison sur le circuit mondial, même si le capitaine Terry Bouhraoua (30 ans) cherchera à tirer le meilleur de son groupe sous le soleil de Californie.