Brunel veut voir "un mur plus consistant"

Jacques Brunel a procédé à cinq changements dans le XV de France qui va retrouver la Nouvelle-Zélande ce week-end en test-match. Après la claque reçue samedi dernier (52-11), le sélectionneur espère injecter de "la fraîcheur mentale" et de "l'enthousiasme", avec l'apport des finalistes du Top 14 qui ont rejoint le groupe (Fall, Galletier, Babillot...).

"Je voudrais surtout que l'on montre autre chose, notamment sur l'aspect défensif, parce que le week-end dernier, on a fait des choses trop énormes, a expliqué Brunel en conférence de presse, relaye L'Equipe. On ne peut pas faire ça contre les All Blacks. Je veux bien perdre face à une équipe qui impulse des mouvements, nous met sous pression, que l'on soit débordés, au point d'être empêchés de réagir, mais pas battus sur un seul mouvement parce qu'un joueur s'est trompé. Or, c'est ce qui s'est passé trop souvent. Donc J'espère que l'on mettra en oeuvre un mur plus consistant."