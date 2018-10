Brunel sera maintenu pour le Tournoi 2020 !

Alors que la tradition veut qu'un sélectionneur, s'il doit être remplacé et céder son poste, quitte ses fonctions à l'issue d'une Coupe du monde, qui marque la fin d'un cycle de 4 ans, Bernard Laporte annonce dans les colonnes du quotidien Le Progrès que Jacques Brunel restera en charge du XV de France à l'issue du prochain Mondial 2019 au Japon (23 sept-2 nov.).

Le président de la Fédération Française de rugby (FFR) rappelle : "Jacques est sous contrat jusqu’en juin 2020, et restera donc à la tête de l’équipe de France jusqu’à cette date-là. Il fera le Tournoi qui suit la Coupe du monde au Japon. Sa succession n’a pas été encore évoquée. On n’a rien envisagé. On n’est pas dans l’urgence", estime-t-il. Puis d'ajouter : "En plus, j’ai une entière confiance en Jacques Brunel." Et si les Bleus se montraient incapables de s'extraire de leur "poule de la mort" lors de cette Coupe du monde nippone, où ils devront se mesurer d'entrée à l'Argentine et l'Angleterre ?