Brunel: "Je crois qu'il y a un groupe qui se construit" 

Jacques Brunel ne fera pas pire, au moins pour cette fois-ci, que son prédécesseur Guy Novès en alignant une 6e défaite de rang : le XV de France a renoué avec la victoire (28-13) ce samedi, à Lille, face à l'Argentine dans le cadre de la tournée d'automne. Une semaine après le scénario cruel du revers concédée face aux Boks (26-29), le sélectionneur tricolore s'avouait au coup de sifflet final "très content parce qu'on pensait qu'on allait se recroqueviller et craindre cet adversaire (...) Je suis content du contenu et de l'enthousiasme tout au long de la partie." Les Bleus, après une entame pas loin d'être catastrophique, ont cette fois tenu la distance.

Un lien fort à l'intérieur et je crois que c'est ce qui est en train de se créer

"La semaine dernière, ce n'est pas la fatigue, qui nous a empêché d'aller au bout, c'est plutôt nos erreurs et les faits de match. Il a fallu sortir de ce contexte qui a été dur dimanche et lundi. Les joueurs ont mis beaucoup de coeur pour évacuer cette frustration", rappelle le technicien gersois, persuadé à la lumière de cette réaction et de ce large succès, qui ne souffre aucune contestation, que son équipe est dans le vrai...

"Je crois qu'il y a un groupe qui se construit, des gens qui prennent leur place, qui apportent. Il nous faut construire une équipe, une ossature, quelque chose qui soit costaud. Un lien fort à l'intérieur et je crois que c'est ce qui est en train de se créer."