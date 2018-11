Brunel: "Fickou est bien, mais..."

7 essais et un début de carrière de haute volée sous le maillot du Stade Français n'ont pas permis à Gaël Fickou de se faire une place dans le quinze de départ de l'équipe de France, qui ouvre samedi, au Stade de France (21h05), la tournée d'automne face à l'Afrique du Sud. Le centre parisien devra se contenter d'un statut de remplaçant, le staff tricolore ayant pris le parti de privilégier l'association entre Mathieu Bastareaud et Geoffrey Doumayrou, déjà en vigueur cet été, lors de la tournée à zéro victoire en Nouvelle-Zélande.

"Fickou réalise un bon début de saison et il est physiquement bien, convient sans enthousiasme le sélectionneur Jacques Brunel, mais sur ce premier match, on a préféré conserver la complémentarité qu'ont eu des garçons comme Bastareaud ou Doumayrou au centre, qui ont joué pas mal de matches ensemble (7 fois titulaires et associés depuis novembre dernier)."

Une association entre le Toulonnais et le Rochelais à laquelle tient beaucoup Jean-Baptiste Elissalde, l'adjoint en charge des trois-quarts français.